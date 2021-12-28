السدارة.. أربيل تستذكر "قبعة العلم والمعرفة" (صور)

شفق نيوز/ نظم متحف وأرشيف مديرية تربية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مهرجان "السدارة" السنوي لإحياء وتشجيع الناس على ارتداء هذه القبعة التراثية.

واقيم المهرجان تحت عنوان "السدارة قبعة العلم والمعرفة" وتضمن عرضاً مسرحياً إلى جانب فعالیات أخرى، ومن ثم قام المشاركون بجولة في سوق اربيل القديم القيصري قرب القلعة التاريخية لتشجيع الناس على ارتداء السدارة.

وقال مدير متحف وأرشيف تربية أربيل، أوميد برزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن "السدارة الفيصلية (نسبة الى الملك فيصل الأول)، تقليد سنوي وترمز للعلم والمعرفة والثقافة وهي إرث حضاري".

واشار الى ان "الملك فيصل الأول وهو من أدخل السدارة إلى العراق، بعد زيارة له لأحد معامل النسيج في إيطاليا إذ قدم له مدير المعمل هدية وهي عبارة عن السدارة، فاستحسنها الملك وأوعز بإنتاجها وجعلها اللباس الرسمي للأعيان والمسؤولين وضباط الجيش".