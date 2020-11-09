السجن المؤبد لمغتصبي المرأة الكوردية المعاقة في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات في محافظة كركوك يوم الاثنين حكما بالسجن المؤبد على متهمين اثنين إثر إدانتهما باغتصاب امرأة كوردية معاقة في حادث أثار ردود فعل غاضبة بأرجاء البلاد.

وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة أدانت المتهمين ابراهيم روكان حسن محمد وإبراهيم محمد شاكر صابر بواقعة اغتصاب المرأة الكوردية في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وقضت المحكمة على المتهمين بالسجن المؤبد.

وكان مقطع مصور قد انتشر على نطاق واسع في نيسان/أبريل الماضي، يظهر شخصا، قيل أنه شرطي، يقوم باغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً بينما يقوم عنصر آخر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بأرجاء العراق وخاصة في إقليم كوردستان.







