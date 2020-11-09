سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السجن المؤبد لمغتصبي المرأة الكوردية المعاقة في كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-09T10:28:21+0000
السجن المؤبد لمغتصبي المرأة الكوردية المعاقة في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات في محافظة كركوك يوم الاثنين حكما بالسجن المؤبد على متهمين اثنين إثر إدانتهما باغتصاب امرأة كوردية معاقة في حادث أثار ردود فعل غاضبة بأرجاء البلاد.

وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة أدانت المتهمين ابراهيم روكان حسن محمد وإبراهيم محمد شاكر صابر بواقعة اغتصاب المرأة الكوردية في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وقضت المحكمة على المتهمين بالسجن المؤبد.

وكان مقطع مصور قد انتشر على نطاق واسع في نيسان/أبريل الماضي، يظهر شخصا، قيل أنه شرطي، يقوم باغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً بينما يقوم عنصر آخر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بأرجاء العراق وخاصة في إقليم كوردستان.



related

كوردستان تعلن تمديد حظر التجوال الى يوم 23 من الشهر الجاري

Date: 2020-04-16 18:09:57
كوردستان تعلن تمديد حظر التجوال الى يوم 23 من الشهر الجاري

رئيس إقليم كوردستان يعزي الفرنسيين ويصف حادث نيس بالإرهابي

Date: 2020-10-30 09:19:06
رئيس إقليم كوردستان يعزي الفرنسيين ويصف حادث نيس بالإرهابي

المقاتلات التركية تقصف مرتفعات شمال اربيل

Date: 2020-09-29 12:39:10
المقاتلات التركية تقصف مرتفعات شمال اربيل

اربيل تعلن آلية جديدة بعد فك حظر التجوال المشدد

Date: 2020-04-06 19:30:17
اربيل تعلن آلية جديدة بعد فك حظر التجوال المشدد

تطور جديد في إعادة انتشار البيشمركة بمناطق النزاع

Date: 2020-08-24 18:40:16
تطور جديد في إعادة انتشار البيشمركة بمناطق النزاع

تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-01 23:43:18
تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

Date: 2019-12-05 07:08:06
ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

كورونا كوردستان.. ١٩٧ إصابة جديدة و١٠٠ حالة شفاء

Date: 2020-07-26 17:23:10
كورونا كوردستان.. ١٩٧ إصابة جديدة و١٠٠ حالة شفاء