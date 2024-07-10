الزراعة الكوردستانية: حققنا الاكتفاء الذاتي في معظم منتجات الثروة الحيوانية

شفق نيوز/ صرّحت وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأربعاء، بأن الإقليم حقق الإكتفاء الذاتي في معظم منتجات الثروة الحيوانية.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه "حققنا الاكتفاء الذاتي في العديد من منتجات الثروة الحيوانية، وهو من اهم الانجازات من اجل ضمان الامن الغذائي في اقليم كوردستان".

وأضافت أن "لدينا أكثر بكثير مما نحتاجه في قطاع الدواجن، و يمكننا تسويق منتجات الدواجن إلى السوق العراقية".

وأردفت طالباني بالقول، إنه "قد قطعنا شوطا كبيرا في مجال الثروة السمكية، وكذلك بمشاريع تربية الأبقار الحلوب التي تزود أسواق إقليم كوردستان بمنتجات الألبان".