الزراعة الكوردستانية تنتقد عدم السماح بدخول المنتجات الزراعية للإقليم الى باقي مناطق العراق

شفق نيوز - أربيل

انتقدت وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، تعامل الحكومة الاتحادية مع المنتجات الزراعية المحلية للإقليم من خلال عدم السماح بدخولها إلى باقي مناطق ومدن العراق.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن لدينا اتفاقاً مسبقاً مع وزارة الزراعة الاتحادية بشأن الروزنامة الزراعية، ولكن بغداد وللاسف تخرق تلك الاتفاقات ولا تلتزم بها.

ونظام الروزنامة الزراعية تضعه وزارة الزراعة العراقية لتنظيم مواعيد زراعة، وحصاد، واستيراد المحاصيل، بهدف حماية المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويعتمد النظام على التنوع المناخي من اقليم كوردستان إلى الى اقصى جنوب العراق، حيث تمنع استيراد المحاصيل المتوفرة محلياً، وتسمح به عند النقص.

وأكدت طالباني، أن وزارة الزراعة الكوردستانية تراعي مصلحة المزارعين سواء الاقليم ام في الجنوب على حد سواء، قائلة "مصلحتنا واحدة وسوقنا واحد".

وقبل نحو أسبوع واحد اقدم مزارعون وتجار خضار وفاكهة على قطع طريق مخمور احتجاجا على منع مرور المحاصيل الزراعية من اربيل عاصمة اقليم كوردستان الى المحافظات العراقية الاخرى.

وبهذا الصدد قالت وزير الزراعة الكوردستانية، إن ما فعلته الحكومة الاتحادية في قضاء مخمور يُعد "مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد تواصلنا مع وزير الزراعة الاتحادي لمعالجة هذه المسألة، وإيقاف الخروقات، والالتزام بالاتفاقات".