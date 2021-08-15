الزراعة الكوردستانية تقترح إعفاء الأعلاف الحيوانية من الضرائب

شفق نيوز/ اقترحت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، على وزارة المالية والاقتصاد، رفع الضرائب عن مادتي الصويا والبروتين اللتين تدخلان في إعداد الأعلاف من أجل خفض اسعارها ودعم مشاريع الدواجن والحيوانات والاسماك.

جاء ذلك في كتاب رسمي موجه من وزيرة الزراعة بيكرد طالباني الى وزارة المالية والاقتصاد تضمن رفع الضريبة عن الصويا والبروتين.

واوضح الكتاب انه بعد ارتفاع اسعار الاعلاف في اسواق اقليم كوردستان، ومن اجل دعم الفلاحين وتطوير قطاع الزراعة ومشاريع الدواجن والحيوانات والثروة السمكية، عن طريق رفع الضريبة عن الصويا والبروتين، مؤكدة انها تسعى الى خفض اسعار الاعلاف في اقليم كوردستان الذي يعد واجبا على الوزارة من اجل التمكن من دعم الفلاحين واهالي الاقليم.