الزراعة الكوردستانية تتخذ اجراءات لمنع تفشي فيروس الحمى النزفية في الإقليم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمنع تفشي فيروس مرض الحمى النزفية في الإقليم.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل منع تفشي مرض الحمى النزفية في اقليم كوردستان الذي ظهر في عدد من المحافظات العراقية قررت الوزارة اتخاذ ستة إجراءات من بينها وجوب أن يكون ذبح الحيوانات في المجازر الرسمية بفحوصات وختم البيطرة الرسمي قبل أن يباع في الأسواق، مشددا على أن الذبح ممنوع في الطرق وفي الازقة.

واضاف ان فحص الحيوانات يجب أن يجري قبل وبعد عملية ذبح الحيوانات بهدف الاطمئنان من صحة الحيوان، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات الصحية لفحص الملابس الخاصة والأدوات الخاصة بالذبح في المجازر الرسمية.

والزم البيان محاجر الحيوانات في المعابر الحدودية والمطارات أن تقوم بالفحوصات الدقيقة للحيوانات التي تدخل الى الاقليم بهدف الاطمئنان من صحتها.

وتابع ان الوزارة ستتخذ اجراءاتها اللازمة بهدف تأمين ادوية غسل الحيوانات ومكافحة الطفيلي المسبب الرئيس لنقل فيروس مرض الحمى النزفية بين الحيوانات، مبينا ان هذه الحملة ستكون شاملة لجميع مناطق الاقليم.

ونوه البيان إلى أن من بين الإجراءات هي السيطرة على ظاهرة استيراد الحيوانات بشكل غير رسمي من الخارج ومابين الاقليم وباقي المناطق العراقية، وكذلك منع استيراد الحيوانات من المحافظات التي ظهر فيها مرض الحمى النزفية.