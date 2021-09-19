الزراعة الكوردستانية: الطحين المورد للإقليم يحتوي على مواد قاتلة

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني، اليوم الاحد، ان لجنة تحقيقية انبثقت عن اجتماع مجلس وزراء الإقليم قبل أسابيع للتحقيق في نوعية الطحين المورد الى اسواق الاقليم، اكد تقريرها الطبي ان الطحين يحتوي على مواد "قاتلة".

وقالت طالباني خلال كلمة لها في مراسم افتتاح معمل طحين السليمانية في حدود منطقة بازيان، وحضرته وكالة شفق نيوز؛ ان هذا المشروع يخطو خطوة مهمة باتجاه الأمن الغذائي، مبينة أن جميع تلك الحبوب التي تضخ الى اسواق الاقليم تحت مراقبة الجهات المختصة في حكومة الإقليم.

واوضحت إلى أنه "في العام الماضي سمعتم بأن قسما كبيرا من المنتوجات التي تستورد الى اسواق الاقليم من دول اخرى ليس بالإمكان الاعتماد عليها 100 بالمائة من جهة الأمن الغذائي، ويتوجب كتابة مواصفاته من الجانب الصحي، وهذا ما جعل الوزارة وبدعم من مجلس الوزراء التفكير في مشروع بهذا الشكل".

وأشارت طالباني الى "ان العام الماضي تم تسويق 390 الف طن من الحنطة السايلوهات إلى الاسواق ولكن العام الجاري تم استقبال 126 طنا فقط بسبب الجفاف والأوضاع السيئة التي تعرضت لها المنتوجات الزراعية"، لافتة الى ان المعمل الذي تم افتتاحه اليوم واحد من 13 مشروع سيتم إتمامها مع سايلوهات السليمانية وفي العام المقبل ستقوم شركة قيوان بالتنسيق مع حكومة الاقليم باستقبال الحنطة من الفلاحين".

وأكدت طالباني انه "خلال الاسابيع الماضية وفي اجتماع لمجلس وزراء الإقليم تم تشكيل لجنة للتحقيق في نوعية الطحين الذي يتم توريده الى اسواق الاقليم والذي أكد تقريرها الطبي انه اضيف اليه مادة قاتلة من اجل تبييض الطحين وهي مجموعة من المواد الكيمياوية التي لها تأثير مباشر على صحة أهالي اقليم كوردستان".

وتابعت؛ "من اجل ان تتمكن الوزارة من التنافس مع الطحين المستورد وتسويق المنتوج المحلي بنوعية عالية إلى الأسواق ودعم الفلاحين تقرر أن تسوق هذه المعامل المحلية في الاقليم الطحين تحت مراقبة الوزارة إلى الأسواق".