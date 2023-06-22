الزراعة الاتحادية تطمئن المزارعين في الإقليم بتسلم منتجهم من محصول القمح كاملة

شفق نيوز/ طمأن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ياسر حسن صالح، يوم الخميس، المزارعين في إقليم كوردستان بتسلم منتجهم المحلي من محصول القمح بشكل كامل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للأمن الغذائي في مدينة أربيل لمناقشة الجوانب الفنية لتسلم و تسويق محصول القمح في إقليم كوردستان.

وقال صالح في المؤتمر، "نود أن نطمئن المزارعين في الإقليم أن الكمية المنتجة محليا من محصول القمح سوف تستلم بالكامل"، مردفا بالقول "سيتم تحديد عمليات المناقلة، وكذلك توفير طاقة خزنية يومية استيعابية كلية لمنتج القمح".

وأوضح "ستتم دراسة السقف الزمني للمحصول، ودرسنا كل هذه المشاكل ووضعنا لها الحلول المطلوبة"، مشيدا بما اسماه العمل التضامني من قبل وزارة الزراعة و وزارة التجارة في الإقليم من اجل انجاح موسم تسويق محصول القمح.

وأعلن المسؤول بوزارة الزراعة، تشكيل لجان مشتركة مع إقليم كوردستان لتحديد المساحات المزروعة فعليا لمحصول القمح للمواسم المقبلة لكي تحدد بعدها الغلة في الدونم والكميات التي تسوق من المزارعين في الإقليم.