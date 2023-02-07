"الزائر الأبيض" يقطع أوصال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بإغلاق الطرق الرئسية بين اقضية ونواحي دهوك بسبب سقوط كميات كبيرة من الثلوج.

وقال المتحدث باسم اعلام طرق وجسور دهوك محمد شريف لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج اوقفت عملها بسب تساقط الثلوج المستمر على حدود مناطق العمادية وقدش وسرسنك وبامرنى وكانى ماسي وجمانكى وديرلوك وحتى معبر سرزير الحدودي".

واضاف ان "فرق ازالة الثلوج ستباشر عملها صباح الغد الاربعاء لفتح الطرق المغطاة بالثلوج نتيجة سقوط الثلوج بكميات كبيرة مساء اليوم الثلاثاء".

واعلن شريف ان "كميات الثلوج التي تساقطت الليلة في ناحية كاني ماسي بلغت 50 سنتمترا وفي ناحية سرسنك 25 سنتيمترا وفي ناحية باتيفا 40 سنتيمترا وفي ناحية جمانكي 30 سنتيمترا".

وتابع، "حتى الان تتساقط الثلوج في هذه المناطق"، داعياً المواطنين الى "التريث وعدم الخروج من منازلهم الا لحالات ضرورية طارئة بسبب تساقط الثلوج في تلك المناطق".