الزائر الأبيض يغطي منطقة في أربيل (صور)

شفق نيوز / شهدت منطقة حاج عمران الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران، يوم السبت، انخفاضاً شديداً بدرجات الحرارة، وتساقطاً للثلوج،

وتبعد منطقة حاج عمران عن مدينة أربيل مركز المحافظة حوالي 180 كم وتبعد كذلك مسافة 20 كم عن مدينة جومان، وتغطي الثلوج قمم الجبال المحيطة بها طيلة أيام السنة.

وتمتاز منطقة حاج عمران، بكثرة تساقط الثلوج لتصل إلى متر في بعض الأحيان. وأعلى درجة حرارة تسجلها في الصيف هي 28 درجة.

وأصبحت هذه المنطقة مركز ناحية في سنة 1976م ويبلغ عدد القرى التابعة لهذه البلدة حوالي 19 قرية.