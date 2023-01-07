"الزائر الأبيض" يغطي جبل سنجار والسكان يشكون قلة "نفط التدفئة" لمواجهة البرد

شفق نيوز /أعلن مسؤول محلي في قضاء سنجار، اليوم السبت، عن تساقط الثلوج على جبل سنجار للمرة الأولى منذ بداية موسم الشتاء، فيما أوضح ان السكان يعانون من نقص مادة النفط الأبيض بسبب برودة الأجواء وتساقط الثلوج.

وقال مدير ناحية سنونی خديدا جوكی لوكالة شفق نيوز إن "كمية كبيرة من الثلوج تساقطت اليوم على جبل سنجار"، مبينا أن "الثلوج سقطت في منطقة (جل ميران) ووصلت سمكها من 5 إلى 6 سنتيمترات".

وأضاف جوكي أن "هذه هي المرة الاولى التي تتساقط فيها الثلوج على الجبل منذ بداية فصل الشتاء.

وأوضح جوكي؛ ان "الحكومية المحلية قامت بتوزيع مادة النفط على القاطنين في جبل سنجار إلا أن هذه الكمية لا تكفي كون المنطقة باردة جدا وتتعرض الى سقوط امطار وثلوج بكثرة خلال موسم الشتاء".