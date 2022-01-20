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الزائر الابيض يحط رحاله على قلعة اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T05:31:22+0000
الزائر الابيض يحط رحاله على قلعة اربيل.. صور

شفق نيوز/ تشهد أغلب مناطق اقليم كوردستان موجة صقيع وهطول للثلوج، بينها مدينة اربيل عاصمة الاقليم التي ازدانت بجمال "الضيف الابيض"، وسط طقس شديد البرودة.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، ارتداء قلعة اربيل التاريخية الشهيرة، وسط المدينة، وشاحاً ابيضاً غطاها الضيف الزائر، مع الاحياء المجاورة، والذي بدأ بالهطول منذ فجر اليوم الخميس.

وأعلنت حكومة اربيل المحلية ليلة امس، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية اليوم الخميس، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التابعة لها في عموم الاقليم  اليوم الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية.

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