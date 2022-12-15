الرئيس نيجيرفان بارزاني يهنئ الايزيديين بـ"عيد الصوم"

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ابناء الديانة الايزيدية بمناسبة عيد الصوم.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أبارك عيد صوم إيزي لسيادة أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع الأخوات والإخوة الإيزديين في كوردستان والعراق وحيثما كانوا من أنحاء العالم، وأهنئهم بحرارة من أعماق القلب، وأرجو أن يمضوا عيدهم وعطلتهم في أمن وأمان، وأن نحيي جميعاً الأعياد والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل".

وأعرب رئيس الاقليم عن أسفه قائلا "يحل عيد آخر من أعياد أخواتنا وإخواننا الإيزيديين بينما لا يزال عدد كبير منهم نازحين يعيشون ظروفاً صعبة في المخيمات. قلوبنا معهم ونتابع عن كثب أحوالهم وأوضاعهم. ونتوجه بتهنئة خاصة لهؤلاء جميعاً".

واشار بارزاني؛ إلى أن "الآلاف من أخواتنا وإخواننا الإيزديين ينتظرون بقلوب يعتصرها الحزن والألم معرفة مصائر أقاربهم المختطفين. بهذه المناسبة نطمئن كل أخواتنا وإخواننا الإيزديين إلى أننا سنواصل حتى النهاية جهودنا ومساعينا لتحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم".

وختم رئيس الاقليم بيانه بالقول "عيد مبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير".