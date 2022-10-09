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الرئيس نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل الكويتي الجديد في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-09T11:54:11+0000
الرئيس نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل الكويتي الجديد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد القنصل الكويتي الجديد في إقليم كوردستان، عثمان داود الداود، يوم الأحد، أنه سيعمل على تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، استقبل ظهر اليوم في مكتبه بأربيل القنصل الكويتي الجديد وهنأه مباشرته بمهام عمله، متمنياً له الموفقية والنجاح، ومؤكداً له تقديم الدعم الكامل لإنجاح مهامه.

وجدد بارزاني شكره وتقديره لقيادة دولة الكويت على المساعدات الإنسانية التي قدمتها في إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين.

من جهته، وإلى جانب إبداء سعادته بمباشرته مهام عمله في إقليم كوردستان، عبر القنصل الجديد عن أمله في أن يتمكن من تقوية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين إقليم كوردستان والكويت.

وبحث الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في العراق وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وأكدا على أهمية أمن واستقرار المنطقة للأطراف كافة.

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