بارزاني يوجه رسالة للمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت، أبناء الديانة المسيحية في اقليم كوردستان والعراق بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وذكر بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد النبي عيسى المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع وأتمنى لهم السعادة والازدهار".

وأضاف الزعيم الكوردي؛ انه "بهذه المناسبة أدعو لتضافر جميع الجهود لتعميق ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كوردستان ، مع تمنياتنا أن يقضي جميع أخواتنا وإخواننا المسيحيون إجازاتهم في سلام ووحدة وأخوة تلقي بضلالها على جميع أنحاء العالم".