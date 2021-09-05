رئيس اقليم كوردستان يشكر مساندة ملك الأردن

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الشكر والامتنان إلى الملك الاردني عبدالله الثاني لمساندته الاقليم، فيما اشار رئيس برلمان الاردن الى دور ومكانة كوردستان في حفظ التوازن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان استقبل، ظهر اليوم، عبد المنعم العودات رئيس مجلس نواب المملكة الأردنية الهاشمية ووفداً مرافقاً له".

وأضاف البيان، أنه في اجتماع حضرته رئيسة برلمان كوردستان ونائبا رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس البرلمان والسفير الأردني في العراق، تم التباحث حول علاقات إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، التي وصفها الجانبان بالتاريخية، وسبل تطويرها".

وأكد الوفد الأردني، وفق البيان، "استمرار مساندة الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية لإقليم كوردستان"، معبراً عن "التقدير والامتنان لدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش".

وتحدث الوفد باهتمام، بحسب ماجاء في البيان، "عن دور ومكانة إقليم كوردستان في مجال حفظ التوازن والاستقرار على صعيد العراق والمنطقة".

من جانبه، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لمساندة الملك عبدالله الثاني والأردن المستمرة سواء في الفترات الصعبة في الماضي أو في الوقت الراهن، مشيراً إلى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز جميع أوجه العلاقات مع المملكة الأردنية.

واشار البيان إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان وتطوير مجالات التعاون والشراكة، الانتخابات العراقية القادمة، خطر الإرهاب والتصدي لداعش، وباء كوفيد-19 وتداعياته، فرص العمل والاستثمار في الإقليم، علاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حلها ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".