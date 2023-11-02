الرئيس الإيراني يعلن عزم بلاده مد خط سككي يربط بإقليم كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم مدّ خط سككي من محافظة كوردستان إيران إلى منفذ باشماخ الحدودي في إقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش تدشين طريق همدان - سنندج السككي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ووصل رئيسي صباح اليوم إلى مدينة "سنندج" مركز محافظة كوردستان للقاء بأهلها، ومتابعة المشاريع الانمائية المعتمدة والمقررة، بما في ذلك تدشين 16 مشروعا ضخما.

وقال الرئيس الإيراني إنه تم انجاز هذا المشروع (سكة حديد همدان - سنندج)، ويجب البدء في اسرع وقت في التخطيط لمد خط سكة حديد من سنندج الى منفذ باشماخ مع العراق.

وأضاف "اليوم إلى جانب افتتاح خط السكة الحديد من همدان إلى سنندج، نبدأ التصميم من سنندج إلى حدود باشماخ (بإقليم كوردستان)، ونأمل أن نرى يومًا ما يصبح خط سكة الحديد هذا خطًا دوليًا".

ويسهم هذا المشروع الذي تم تدشينه اليوم في تعزيز وتسهيل حركة النقل السككي داخل البلاد، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع من والى غرب ايران وتقدر سعته في الوقت الحالي 300 الف راكب و500 الف طن سنويا.