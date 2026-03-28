الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين بشدة الهجوم على منزل رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز– أربيل

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، جدد خلاله الأخير تأكيد دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

وبحسب البيان، أعرب ماكرون عن تعازيه لعائلات عناصر البيشمركة الذين سقطوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قضاء سوران في 24 من الشهر الجاري، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، عبّر بارزاني عن شكره للرئيس الفرنسي على الاتصال، مثمناً الدعم الفرنسي ومواقفها الدولية الداعمة للعراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، كما أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.