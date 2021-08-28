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صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-28T23:29:39+0000
صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

واُستقبل ماكرون من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مطار اربيل الدولي، على أن يلتقي الطرفان في وقت لاحق، في لقاء هو الخامس من نوعه.

وعقب استقباله، قال رئيس الاقليم في تغريدة له، "يسعدني أن أرحب بصديقي، الرئيس الفرنسي، في أربيل الليلة، إنني أتطلع إلى مناقشة العلاقات الثنائية والانتخابات العراقية وغيرها من القضايا الملحة مع الرئيس ماكرون. ولا زلت ممتنًا لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان والعراق.

https://twitter.com/IKRPresident/status/1431775497285931009

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مدينة الموصل ايضاً، التي دمرت أقسام منها بعد أن ظلت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.

ويضم وفد الرئيس الفرنسي مسؤولون حكوميون، والحائزة جائزة نوبل للسلام نادية مراد، إحدى السبايا السابقات لتنظيم الدولة الإسلامية والتي ترفع الآن قضية الإيزيديات على المنابر الدولية، والكاتبة والناشطة النسوية كارولين فورست.

ويمتد تاريخ العلاقات القوية بين فرنسا وإقليم كوردستان إلى أكثر من 10 سنوات، عندما تم استقبال رئيس الإقليم حينها مسعود بارزاني من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 15 حزيران 2010.

وبقدوم ماكرون اليوم الى أربيل يكون مجموع اللقاءات الكوردية الفرنسية 12 لقاءً أسهمت بتحويل ملف إقليم كوردستان الى ملف مهم جدا في القصر الجمهوري الفرنسي.

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