الرئيس الفرنسي يشكر إقليم كوردستان

شفق نيوز / تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت شكره وتقديره على الاستقبال الحار الذي حظي به أثناء زيارته إلى أربيل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان أوليفييه ديكوتيني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل العام الفرنسي، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، أعرب خلالها عن شكره لـ"رئيس حكومة إقليم كوردستان، وتقديره على الاستقبال الحار الذي حظي به أثناء زيارته إلى أربيل".

وجاء في جزء من الرسالة أيضاً أن "فرنسا وحكومة إقليم كوردستان تربطهما علاقة قديمة وفريدة، ويتعين التمسك بها على مستوى عال". وقال الرئيس الفرنسي في رسالته، وفقاً للبيان، إن فرنسا ستواصل "التزامها تجاهكم، في محاربة الإرهاب ومن أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".