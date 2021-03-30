صور.. الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس إقليم كوردستان في قصر الإليزيه

شفق نيوز/ استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي كان قد وصل الى العاصمة الفرنسية باريس أمس الإثنين بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي.

نيجيرفان بارزاني في الاليزيه.. روح الخصوصية الفرنسية الكوردية بين أربيل وباريس

ويرافق بارزاني في الزيارة كل من فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفلاح مصطفى مستشار العلاقات الخارجية.

وسيبحث الرئيسان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة، وباء كوفيد-19 وتداعياته، مخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين. بحسب بيان لرئاسة الاقليم.