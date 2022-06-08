صالح يشيد بدعم رئيس اقليم كوردستان للجامعة الامريكية بالسليمانية

شفق نيوز/ أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، بدعم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للجامعة الامريكية في السليمانية.

وقال صالح في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حلم تأسيس جامعة متميزة وعالية الاداء راودنا منذ سنين وتحقق هذا الحلم، وأردنا ان تكون هذه الجامعة جامعة عراقية"، مشيداً بـ"دور رئيس الإقليم لدعمه المستمر والمتواصل في دعم الجامعة الأمريكية".

ولفت الى أن "هؤلاء الطلاب سيساهمون في بناء مستقبل افضل من السابق للعراق"، مثمناً في ذات الوقت "دور الراحل مام جلال في دعمه لهذه الجامعة".

وأضاف صالح أن "شباب الوسط والجنوب يشاطرون ويشاركون شباب الاقليم بالتطلع إلى حياة حرة وكريمة، ومرحبا بهم ليساهموا في بناء بلدهم".

واشار صالح الى أن "هناك الكثير من المشاكل التي يعانيها العراق وكوردستان لكن هذه المشاكل سوف لن تكون عصية على شعبنا وقواه الخيرة".

واحتفت الجامعة الامريكية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بتخرج دفعة جديدة من طلبتها، بحضور رئاسي وحكومي رفيع المستوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان الجامعة الامريكية احتفت بتخرج الدفعة الحادي عشر من طلبتها، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

واضاف ان هذه الدفعة هي للعام الدراسي 2021-2022.