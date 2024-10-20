الرئيس العراقي يدلي بصوته في انتخابات كوردستان: نأمل ببرلمان قوي

شفق نيوز/ أدلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رشيد صوت في المركز الانتخابي الخاص بالمسؤولين الكبار في الدولة العراقية، الذي تم تخصيصه داخل فندق الرشيد وسط بغداد.

وفي تصريحات عقب الإدلاء بصوته، أكد رئيس الجمهورية أهمية الانتخابات في تثبيت الديمقراطية، قائلاً: "العملية الانتخابية ضرورية لأي مجتمع، ونتمنى مشاركة قوية وتحقيق مطالب المواطنين".

كما شكر رشيد جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذه الانتخابات، معرباً عن أمله في أن يكون البرلمان المقبل "برلماناً قوياً".

وقد بدأت عملية الاقتراع العام في إقليم كوردستان صباح اليوم، بعد انتهاء الاقتراع الخاص الذي جرى الجمعة الماضية وشمل القوات العسكرية والأمنية.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أبواب 1622 مركزاً انتخابياً في الساعة السابعة صباحاً أمام 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578.

وكانت المفوضية قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 97%، حيث أدلى 215,960 عنصرًا من قوات البيشمركة والأمن الداخلي بأصواتهم، مشيرة إلى أن العملية جرت بانسيابية عالية ودون تسجيل خروقات.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 1091 مرشحاً من كلا الجنسين على 100 مقعد في برلمان الإقليم، منها خمسة مقاعد مخصصة "كوتا" للمكونات، بعد أن تم تقليصها من 11 مقعداً بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق.