الرئيس العراقي يدعو لمتابعة مقررات لجنة المادة 140 وإعادة الحقوق لأصحابها

شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، لمتابعة مقررات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق، وعدد من المسؤولين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأكد رشيد أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واطلع الرئيس العراقي على عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، وأكد رئيس الجمهورية، بهذا الصدد، ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.

وشدد على أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية.

كما جرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي.

وعبر وزيرا العدل والبيئة عن تثمينهم لطروحاوت الرئيس رشيد لتنفيذ مقررات لجنة المادة 140 الدستورية التي تصب في حل جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية.

وقدَم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق استعراضا لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها.