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الرئيس العراقي عن رحيل شاويس: فقدنا شخصية ثورية وطنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T14:47:08+0000
الرئيس العراقي عن رحيل شاويس: فقدنا شخصية ثورية وطنية

شفق نيوز/ قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين تعازيه بوفاة عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روژ نوري شاويس.

وقال صالح، "ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الدكتور روژ نوري شاويس عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني، المناضل ذي التاريخ والشخصية المعروفة للكردستانيين"

وأضاف "بالإضافة إلى دوره الفعال من خلال عائلته المناضلة في السليمانية، ابن المناضل المعروف نوري شاويس ووالدته ناهدة شيخ سلام، كان شخصاً سياسياً ثورياً وطنياً في مختلف مراحل النضال للخلاص من الدكتاتورية في كردستان والعراق، وبعد سقوط النظام الدكتاتوري البعثي كان له دور فعّال في كتابة الدستور، وتسنم حينها الكثير من المناصب المهمة".

وأعلن في اربيل صباح الاثنين بالتوقيت المحلي وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روژ نوري شاويس عن 74 عاماً اثر معاناة مع المرض.

وروز نوري شاويس سياسي كوردي، ولد في سنة 1947، في مدينة السليمانية ، تولى رئاسة برلمان إقليم كوردستان لغاية 2004، وأصبح ممثلاً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مجلس الحكم عام 2004، وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

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