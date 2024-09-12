الرئيس الايراني يصل الى السليمانية.. صوروفيديو

شفق نيوز/ وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ظهر اليوم الخميس، إلى مطار السليمانية الدولي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، قادما من أربيل، في إطار جولة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث قضايا ذات أهمية إقليمية.

وتأتي زيارة السليمانية بعد زيارة قام بها بزشكان إلى مدينة أربيل حيث التقى خلالها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعقد معهما اجتماعا مشتركا ناقش خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني كان على رأس المستقبلين للرئيس الايراني في مطار السليمانية، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان الذي حضر اجتماعات اربيل.

وبين، أن من بين المستقبلين أيضا محافظ السليمانية وشخصيات سياسية وحكومية بارزة، وقد جرت مراسم الاستقبال بشكل رسمي، وفقاً للبروتوكولات الدولية المتبعة في استقبال الرؤساء والملوك، مما يعكس أهمية هذه الزيارة للعلاقات بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الايراني بعد انتهاء مراسم الاستقبال، إلى منطقة دەباشان، لزيارة قبر الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وفي إطار جدول الزيارة، تؤكد معلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في منزل الأخير بمنطقة دەباشان، تتمحور أجندته حول ملفات أمنية تتعلق بنشاطات المعارضة لبعض الأحزاب الإيرانية داخل إقليم كوردستان، وهو موضوع يشغل حيزًا كبيرًا من المباحثات الثنائية في الآونة الأخيرة، كما يتناول الاجتماع مناقشة ملفات اقتصادية وتجارية وثقافية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.