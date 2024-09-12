نيجيرفان بارزاني يستقبل الرئيس الايراني في مطار اربيل.. صور وفيديو

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وصل اربيل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين استقبلوا الرئيس الإيراني بمراسم رسمية في مطار أربيل الدولي.وأضاف أن الرئيس الإيراني سيجري عدة اجتماعات مع القادة الكورد في إقليم كوردستان.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والتقى بزشكيان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالإضافة إلى لقاء عدد من الزعماء السياسيين.

ويوم أمس الأربعاء أعلن القنصل الإيراني في السليمانية محمد محموديان، أن رئيس الجمهورية الإيرانية، سيقوم بزيارة إلى إقليم كوردستان يوم غد الخميس.

ووفقاً لمحموديان، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، فإن بزشكيان سيزور أربيل ثم يتجه إلى السليمانية للقاء المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والدول المجاورة، وخاصة إقليم كوردستان.

ووفقاً لمصادر وكالة شفق نيوز، فقد دخلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية حالة التأهب القصوى وجرى نشر مختلف صنوف القوات الأمنية بعد ظهر يوم أمس في المدينة بهدف تأمين الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، وأُعلنت حالة الاستنفار الأمني لتشمل قوات الكوماندوز، والآسايش، والبيشمركة التي تمركزت في شارع "بازنەي ملك محمود" وصولاً إلى ضواحي المدينة.