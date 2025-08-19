الرئاسة العراقية تنعى متطوعَين قضيا في حريق غابات حلبجة

شفق نيوز- بغداد

نعت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الاثنين، وفاة اثنين من أبناء محافظة حلبجة خلال محاولتهما إخماد حريق اندلع في غابات تابعة للمحافظة.

وقالت الرئاسة في بيان ولد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مصرع المتطوعين، واصفة عملهما بـ"البطولي الذي يجسد التضحية والفداء من أجل حماية الوطن والحفاظ على البيئة والطبيعة"، وقدمت التعازي لذوي الضحيتين.

من جانبها، أعلنت محافظة حلبجة على لسان المحافظ نوخشه ناصح أن الحريق شكّل "كارثة مفجعة"، مشيرة إلى أن الضحيتين سيطلق عليهما اسم "شهيدي بيئة حلبجة وكوردستان".

وأضافت المحافظة أن الحداد سيستمر يومين، (بدءا من يوم أمس الاثنين) مع تنكيس علم كوردستان إلى نصف السارية في جميع المؤسسات الرسمية داخل حدود حلبجة، إضافة إلى إيقاف جميع الاحتفالات والمناسبات ذات الطابع الاحتفالي.