الرئاسة العراقية تدين استهداف حقول نفط اقليم كوردستان وتدعو لكشف الجناة

شفق نيوز- بغداد

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الثلاثاء، الهجمات التي طالت حقول النفط في اقليم كوردستان، كما دعت الحكومة المركزية وحكومة الاقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئاسة الجمهورية تدين استهداف حقلي نفط خورماله في أربيل وسرسنك في دهوك ومناطق أخرى"، مشيرة إلى أن "تكرار هذه الاعتداءات السافرة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وتضعف من مقومات الاقتصاد وتمثل استهدافاً للمصالح العامة للدولة وتهديد لأمن المواطن، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية منشآتنا الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد".

واضاف البيان: "تدعو رئاسة الجمهورية الجهات الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد اقتصاد العراق وأمن وسلامة مواطنيه".

وكان حقل "خورمالة"، و"سرسنك" النفطيين في محافظتي اربيل ودهوك قد تعرضا مساء أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء الى هجمات منفصلة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، لم تسفر عن خسائر بشرية، وفقا لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان.