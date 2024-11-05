"الرياضة والسينما".. شعار مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر

شفق نيوز/ أفادت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، يوم الثلاثاء، بأن النسخة الحادية عشرة من المهرجان ستنطلق في التاسع من كانون الأول المقبل وتستمر حتى السادس عشر من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، أن هذه النسخة ستشهد عرض 107 أفلام، منها 46 فيلمًا كورديًا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية، مبينا أن هذه الأفلام تتضمن مزيجًا من الأفلام القصيرة والوثائقية، وأيضًا الطويلة.

وأوضح، أن هذه النسخة من المهرجان ستستضيف السينما الهندية، والتي ستشارك بتسعة أفلام، مع تخصيص يوم خاص لدولة الهند يتضمن عرض الأفلام الهندية ومشاركة فرقة رقص هندية.

ويأتي شعار هذه النسخة، وفق المتحدث، تحت عنوان "الرياضة والسينما"، حيث يستكشف المهرجان كيفية مساهمة السينما في تطوير الرياضة والعكس، وكيف يمكن للرياضة أن تساهم في تطوير السينما على مستوى العالم.

وبين عارف أن المهرجان يتضمن أيضًا العديد من الندوات التي تناقش مواضيع تتعلق بالسينما، بالإضافة إلى برامج متنوعة تهدف إلى تقديم تجربة شاملة لجمهور السينما.