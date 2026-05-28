الرواتب تنعش أسواق الأضاحي في السليمانية بالتزامن مع العيد (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت أسواق المواشي والأضاحي في محافظة السليمانية، انتعاشاً ملحوظاً في الحركة التجارية مع تزايد إقبال المواطنين على شراء الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، بالتزامن مع بدء صرف رواتب الموظفين بعد فترة من الركود بسبب الأزمة المالية وتأخر التوزيع.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز ازدحاماً نسبياً داخل سوق المواشي في السليمانية، بعد أيام من تراجع حركة البيع والشراء، حيث عادت العائلات للتوافد إلى السوق لاقتناء الأضاحي مع توفر السيولة المالية.

وقال بشتيوان علي، وهو أحد باعة الأضاحي في سوق الماشية بالسليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "الحركة التجارية بدأت تتحسن بشكل واضح بعد إعلان صرف الرواتب والبدء بتوزيعها على الموظفين، إذ شهد السوق منذ يوم أمس واليوم حركة أفضل مقارنة بالأيام التي سبقت العيد".

وأضاف أن "الأسواق قبل يومين من العيد كانت شبه خالية من المشترين بسبب الأزمة المالية وتأخر الرواتب، لكن بعد بدء التوزيع عادت الحركة تدريجياً وتحسن الإقبال على شراء الأضاحي".

وأشار إلى أن "أسعار الأضاحي ارتفعت هذا العام نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن الحركة الحالية تبقى أفضل بكثير من العام الماضي الذي شهد ركوداً كبيراً نتيجة تأخر صرف الرواتب"، مبيناً أن "توفر السيولة المالية لدى المواطنين انعكس بشكل مباشر على الأسواق".

وأوضح أن السوق يضم أنواعاً متعددة من الأغنام والماعز والمواشي القادمة من مناطق مختلفة، إلا أن غالبية المواطنين يفضلون شراء الخرفان الصغيرة بسبب أسعارها المناسبة وطعم لحومها الذي يفضله كثير من الأهالي.

وأكد أن "القدرة الشرائية للمواطنين ما تزال محدودة، لذلك يتجه أغلب المشترين إلى الأضاحي التي تتلاءم مع ميزانياتهم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية قبيل العيد".

وتشهد أسواق السليمانية حركة متصاعدة، وسط توقعات بزيادة الإقبال على شراء الأضاحي مع استمرار صرف الرواتب.