الرمان والعسل.. تزين مهرجان أربيل للمنتجات المحلية بمشاركة 200 بائع (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان للمنتجات المحلية التي تنوعت بين الرمان والعسل إضافة إلى الأكلات التقليدية القديمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "أكثر من 200 شخص من الفلاحين وأصحاب الأعمال المحلية شاركوا في فعاليات مهرجان أربيل للمنتجات المحلية التي تُقام في ساحة حديقة "شاندر" وسط المدينة".

وأضاف المراسل أن "المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام مع عرض المشاركين منتجاتهم للبيع من بينها الرمان والجوز والعسل والأكل المتنوع والخبز المحلي، فضلاً عن أحد الاطعمة القديمة المعروفة بإسم (كلانه)".