الرقابة المالية الكوردستانية تمنع الاساتذة الحكوميين من التدريس في الجامعات الأهلية

شفق نيوز/ أعلن ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان يوم الخميس، منع اساتذة الجامعات الحكومية من التدريس في الجامعات والمعاهد الاهلية.

وقال الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "يُمنع على الاساتذة في الجامعات الحكومية التدريس في الجامعات والمعاهد الاهلية وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واضاف ان "هذا القرار يأتي من أجل المصلحة العامة ولتوفير فرص عمل أكثر للأكاديميين غير الموظفين".