الرقابة التجارية في السليمانية "تبشّر" بانخفاض  تدريجي في سعر بيض المائدة

شفق نيوز / أعلنت مديرية الرقابة التجارية في السليمانية، اليوم السبت، أن سعر مادة البيض الغذائية سينخفض تدريجياً، كاشفة عن حاجة المحافظة الى أكثر من 700 ألف بيضة للاستهلاك اليومي.

وقال مدير الرقابة التجارية في السليمانية سوران غفور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "ارتفاع أسعار البيض يعود لثلاثة أسباب، الأول كوننا في موسم الشتاء، والطلب على هذه المادة الغذائية يزداد في هذا الموسم ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الأعلاف".

وأضاف، "توجد لدينا في السليمانية (11) معمل دواجن لإنتاج البيض في السليمانية ، تبيع كل منها كميات مختلفة من البيض"، مؤكدا أن "سعر البيض لن يستمر وسينخفض تدريجيا".

وبين سوران غفور إن "السليمانية تحتاج إلى 2000 كرتونة بيض يوميا أي 720 ألف بيضة".

بدوره اوضح هريم محمد صاحب أسواق لوكالة شفق نيوز، أن "سعر المواد الغذائية وغيرها بصورة عامة ارتفع إثر ارتفاع سعر الدولار، لكن البيض ارتفع بشكل أكثر فكل كارتونة ارتفعت بمقدار (12) ألف دينار عن سعره السابق".

وعن الاسباب بين هريم ان "الاقليم كان يستورد البيض من ايران، والان يتم استيراده من تركيا وبكميات قليلة".

وأعلنت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان العراق ، في 29 كانون الأول الماضي، أنها اجتازت مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض وتصدر 919.8 مليون بيضة سنوياً.

يذكر أن سعر البيض في إقليم كوردستان والعراق قاطبة ارتفع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة ، ما أثار قلق المواطنين والتجار.