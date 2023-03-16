الرصد الزلزالي يوضح تفاصيل الهزة الأرضية وسكان حلبجة في حالة "ذعر"

شفق نيوز / أعلن قسم الرصد الزلزالي بوزارة النقل، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة (5) درجات قرب الحدود العراقية الإيرانية شعر بها سكان عدد من المحافظات في إقليم كوردستان وصولا الى بغداد، مما تسبب بحالة ذعر للأهالي.

وقال قسم الرصد الزلزالي بوزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الخميس عند الساعة (9:32:5) بالتوقيت المحلي، قرب الحدود العراقية – الإيرانية ، تبعد 22 كم شمال شرق حلبجة، وقد بلغت قوتها (5) درجات".

وأضاف البيان أنه "تم الشعور بالهزة الأرضية بشكل متفاوت من قبل المواطنين في السليمانية وكركوك وأربيل وديالى وبغداد، ولم تردنا أي إصابات بشرية أو مادية".

وبحسب مراكز الرصد الزلزالي، فإن الهزة كانت بشدة 5.1 درجة، على عمق 10 كيلو، قرب الحدود مع إيران.

من جهته قال المختص في مجال الانواء الجوية والرصد الزلزالي بشتوان ابراهيم إن "مكان الزلزال كان بين مدينة حلبجة وناحية سيروان تحديدا في "قرية تبه كره" في حدود ناحية سيروان".

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن أغلب المواطنين خرجوا من منازلهم خوفاً من موجات ارتدادية للزلزال خصوصا الساكنين في المجمعات السكنية وسط تساقط زخات مطر