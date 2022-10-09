الرصاصة الثانية تحبط سطواً مسلحاً في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في السليمانية، اليوم الأحد، بفشل مسلح من سرقة مكتب صيرفة وسط السليمانية، مشيراً إلى إصابة صاحب المكتب بجروح.

وقال مواطنون شهدوا الحادثة، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً ملثماً يرتدي كمامة ونظارة دخل إلى إحدى مكاتب الصيرفة في منطقة زەرگەتە وسط السليمانية، مبينين أن صاحب المكتب خرج بعد بضعة دقائق ملطخا بالدماء .

وأضافوا، أنه بعد التحدث إلى صاحب الصيرفة أكد أن الشخص الذي كان يرتدي كمامة ونظارات قام بإطلاق رصاصة من مسدس كاتم في صدره وحاول اطلاق رصاصة أخرى، إلا أن المسدس لم يرمي الرصاصة الثانية ما تسبب بهروبه إلى خارج المحل.

وأشار أحد شهود العيان، إلى نقل صاحب المحل للمستشفى لتلقي العلاج، فيما هرعت قوات الأمن لإجراء تحقيق من خلال سحب جميع كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للقبض على الجاني الذي فر هارباً.