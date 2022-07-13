‎الرحلات الجوية في مطارات إقليم كوردستان ترتفع إلى الضعف

شفق نيوز / أعلن اتحاد شركات الطيران في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الرحلات الجوية في مطارات الإقليم إلى الضعف خلال فصل الصيف الجاري.

ورجح رئيس الاتحاد لاوند مموندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "يستمر هذا العدد بالارتفاع لغاية شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث سفر مواطني الإقليم إليها، ويليها لبنان ومن ثم أرمينيا".

ويوجد في إقليم كوردستان، مطاران دوليان، في أربيل والسليمانية، ويتمتع مطار أربيل بمزايا عديدة، فضلا عن سعته واستيعابه وتعاونه مع شركات طيران عدة.