سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

‎الرحلات الجوية في مطارات إقليم كوردستان ترتفع إلى الضعف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T10:12:46+0000
‎الرحلات الجوية في مطارات إقليم كوردستان ترتفع إلى الضعف

شفق نيوز / أعلن اتحاد شركات الطيران في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الرحلات الجوية في مطارات الإقليم إلى الضعف خلال فصل الصيف الجاري.

ورجح رئيس الاتحاد لاوند مموندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "يستمر هذا العدد بالارتفاع لغاية شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث سفر مواطني الإقليم إليها، ويليها لبنان ومن ثم أرمينيا".

ويوجد في إقليم كوردستان، مطاران دوليان، في أربيل والسليمانية، ويتمتع مطار أربيل بمزايا عديدة، فضلا عن سعته واستيعابه وتعاونه مع شركات طيران عدة.

related

تعليق الرحلات الجوية بمطار السليمانية الدولي

Date: 2022-01-20 10:41:36
تعليق الرحلات الجوية بمطار السليمانية الدولي

مطار السليمانية يستأنف الرحلات الجوية بعد أربعة أشهر من التوقف

Date: 2020-07-25 07:00:18
مطار السليمانية يستأنف الرحلات الجوية بعد أربعة أشهر من التوقف

مطار السليمانية الدولي يستأنف تسيير الرحلات الجوية

Date: 2022-05-05 13:51:57
مطار السليمانية الدولي يستأنف تسيير الرحلات الجوية

مطارا اربيل والسليمانية يمددان تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار

Date: 2022-05-24 06:12:50
مطارا اربيل والسليمانية يمددان تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار

عشية استئناف الرحلات.. مطار السليمانية يطلب فحصاً إلزامياً

Date: 2020-07-31 14:57:44
عشية استئناف الرحلات.. مطار السليمانية يطلب فحصاً إلزامياً

عودة الرحلات الجوية في مطار السليمانية

Date: 2022-05-16 10:20:20
عودة الرحلات الجوية في مطار السليمانية

بعد انقاذهم من الغرق.. 25 مهاجراً كوردياً يصلون إقليم كوردستان

Date: 2020-11-13 15:09:16
بعد انقاذهم من الغرق.. 25 مهاجراً كوردياً يصلون إقليم كوردستان

تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية وكرميان ترسل الموظفين لمنازلهم

Date: 2022-05-23 09:35:02
تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية وكرميان ترسل الموظفين لمنازلهم