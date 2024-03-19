الرابطة الاسلامية الكوردستانية تدعو رئيس الإقليم لعقد اجتماع وطني و"طارئ"

شفق نيوز/ دعت حركة الرابطة الإسلامية الكوردستانية، يوم الثلاثاء، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لعقد اجتماع وطني موسع لمناقشة الوضع السياسي في الإقليم.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من منطلق إحساسنا بالمسؤولية الدينية والوطنية والتاريخية، نرى أنه من الضروري تقديم هذه المبادرة لعقد اجتماع موسع لجميع الأحزاب السياسية في كوردستان".

ودعت الحركة إلى "عقد اجتماع وطني وطارئ بإشراف رئاسة إقليم كوردستان لبحث الوضع السياسي في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية".

وتابع البيان "في رأينا أن الانسحاب من العملية الانتخابية يجب مناقشته من منظور الإقليم والمصالح العليا لإقليم كوردستان".

وختمت الحركة بيانها بالقول، "نحن كحركة علاقات إسلامية نعتبر الانتخابات ضرورية لتجاوز الفراغ القانوني وإعادة الشرعية لمؤسسات الإقليم وحل مشكلة حياة الشعب الكوردي الذي يعيش حالياً وضعاً صعباً".

وأمس الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الجاري، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.