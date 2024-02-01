الذكاء الاصطناعي في مناهج جامعة السليمانية.. صور

شفق نيوز/ احتضنت الكلية التكنولوجية في السليمانية، اليوم الخميس، ورشة علمية حول مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي بحضور جمع من المتخصصين والطلبة.

وقال رئيس القسم التقني في الكلية التكنولوجية، الدكتور هونر رسول، لوكالة شفق نيوز، أن الورشة تهدف إلى الترويج والتهيئة لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لكليات وأقسام الإعلام.

وأضاف أن الكلية التقنية في السليمانية باشرت بإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، ومن المقرر أن يتم إضافتها في الكليات التابعة لجامعة السليمانية.

وبين أن جانب آخر من الورشة تضمن إدخال الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الإعلام و تسهيل مهمة العاملين في هذا المجال، إضافة إلى تطوير نوعية العمل.