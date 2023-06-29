"الذبح غير القانوني" .. يضع أشخاصاً خلف القضبان في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية، يوم الخميس، أن لجانها المشتركة أطلقت حملة لإزالة الأماكن غير القانونية لبيع وذبح الحيوانات، وتم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة ذبح الحيوانات بشكل غير قانوني.

وقالت القائمقامية في بيان اليوم، إن اللجان المشتركة تواصل حملة القضاء على بيع وذبح الحيوانات بشكل غير قانوني، حيث اعتقل مركز شرطة "رابرين" ثلاثة أشخاص، وفي السليمانية تم اعتقال شخص آخر.

ونوه البيان إلى ضبط كميات كبيرة من مستلزمات ذبح الحيوانات.

في غضون ذلك، قال ريكان جمال، رئيس اللجنة المشتركة لقائممقامية السليمانية، إنهم تمكنوا من السيطرة على 90٪ من الأماكن التي تذبح فيها الحيوانات بشكل غير قانوني.

واعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء 21 من شهر حزيران، تشديد اجراءات ذبح المواشي استعدادا لعيد الاضحى.

وقال رزكار حمد خضر رئيس اللجنة العليا لمواجهة مرض الحمى النزفية في مؤتمر صحفي ان "المجازر الرسمية في اقليم كوردستان ستكون مفتوحة خلال أيام عيد الاضحى، لكنها ستكون تحت رقابة اللجان الخاصة بالوزارة للوقاية من انتشار مرض الحمى النزفية".

واضاف ان "اللجان ستقوم باتخاذ الإجراءات بحق الاشخاص الذين يقومون بذبح المواشي في الأماكن غير المرخصة من قبل الوزارة".

وطالب حمد خضر المواطنين بعدم شراء اللحوم غير المختومة من قبل الوزارة، مشيرا الى ان "الوقاية هي خير وسيلة لمنع انتشار المرض".

وأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، في مطلع شهر حزيران، تسجيل حالتي وفاة بوباء الحُمى النزفية في الإقليم.

و قررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.