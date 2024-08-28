"الديون تتراكم".. أزمة خانقة تضرب سوق الإيجارات في السليمانية

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية المستأجرين في السليمانية، اليوم الأربعاء، أن العديد من المستأجرين مدينون بأكثر من ثلاثة أشهر من الإيجار لأصحاب منازلهم بسبب الأزمة المالية.

وقال برهم قرداغ، لوكالة شفق نيوز، إن الناس يلجأون لاستئجار المنازل حتى لو اضطروا لبيع أشيائهم الثمينة والخاصة، مشيرًا إلى أن الإيجارات ارتفعت في السليمانية بسبب تدفق الكثير من العرب من وسط وجنوب البلاد إلى المحافظة واستقرارهم فيها.

وأضاف قرداغ أن وضع المستأجرين ليس في أفضل حال في السليمانية، حيث أن عدم دفع الرواتب هو سبب آخر في تدهور أوضاع المستأجرين.

وبيّن قرداغ أن بعض مالكي المنازل يطردون المستأجرين من منازلهم بشكل قانوني، مما يترك المستأجر في حيرة من أمره ويزيد من معاناته في ظل الظروف المالية الصعبة.

وأكد رئيس جمعية المستأجرين في السليمانية، أن أكثر من 90٪ من المستأجرين مدينون الآن بأكثر من ثلاثة أشهر من الإيجار لأصحاب منازلهم بسبب تأخر صرف الرواتب.

وحول أهمية المشاريع السكنية في حل مشكلة السكن والمستأجرين في السليمانية، أشار قرداغ إلى أن المشاريع السكنية في السليمانية لم تسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن للمستأجرين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي لا يستطيع من يعتمد على راتب شهري متذبذب شراءها، فضلاً عن تكاليف خدمات السكن في المجمعات السكنية.

وأشار إلى أن تراجع وضع المستأجرين يرجع إلى عدم اهتمام أصحاب القرار بهذه الشريحة.