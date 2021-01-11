الديمقراطي يوضح بنود الموازنة المتعلقة بكوردستان ويدعو لتوافق سياسي

شفق نيوز/ كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم الاثنين، عن أهم بنود موازنة 2021 الاتحادية المتعلقة بحقوق وواجبات إقليم كوردستان.

وقالت صبري لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان كان في العاصمة بغداد في الفترة الماضية وبقي لأسبوعين والتقى الرئاسات العراقية وزعماء الكتل، وكانت هناك تفاهمات مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة".

وأضافت أن "هنالك مادتين في الموازنة تتعلقان بإقليم كوردستان، هما المادة 10 و11، وتتعلق الأولى بنفقات الإقليم الجارية والاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية، بينما تتضمن المادة 11 مسألة نفط الإقليم وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية، مع نصف الايرادات غير النفطية".

وشددت صبري على "ضرورة أن يكون هنالك توافقا سياسيا على الحقوق والواجبات أساسه المواد الدستورية، من اجل تمرير قانون الموازنة".

وأنهى ، مجلس النواب العراقي أول امس السبت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، على أن يشرع اليوم الاثنين، بقراءة ثانية لها، من اجل تحديد موعد للتصويت عليها.

كانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.