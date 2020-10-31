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الديمقراطي يعزي بوفاة نجم الدين كريم: كان صاحب مواقف وطنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T14:42:37+0000
الديمقراطي يعزي بوفاة نجم الدين كريم: كان صاحب مواقف وطنية

شفق نيوز/ تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعازيه بوفاة الشخصية الكوردية المعروفة ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي وافاه الأجل في وقت سابق يوم السبت.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بأسف بالغ تلقينا نبأ رحيل السياسي ومناضل شعبنا الدكتور نجم الدين كريم. وبهذه المناسبة الحزينة نقدم تعازينا لعائلته الوطنية وذويه واصدقائه ومواطني مدينة كركوك الوطنيين وجميع الكوردستانيين ونشاطركم الأحزان".

وأشار البيان إلى أن "نجم الدين كريم ولد عام 1949 بمدينة كركوك قلب كوردستان، وبدأ الدراسة في مسقط رأسه، وفي عام 1972 حصل على شهادة الطب من جامعة الموصل، وفي نفس الوقت كان عضو قيادة في اتحاد طلبة كوردستان، والتحق بصفوف ثورة ايلول العظيمة".

وأضاف، "بعدها توجه الى الولايات المتحدة الاميريكية لاكمال دراسته العليا في الطب، وفي عام 1988 اسس المؤتمر القومي الكوردي في أمريكا الشمالية، وكذلك كان له دور في تاسيس القسم الكوردي في صوت امريكا، وفي عام 1996 اسس المعهد الكوردي في امريكا، وفي عام 2011 اصبح محافظا لكركوك".

وقال بيان الديمقراطي، إن "الراحل كان شخصية معروفة وثقافية وصاحب مواقف تجاه القضية الكردية والنضال التحرري لشعبنا، ومن اجل هذا عمل كسياسي ودبلوماسي قيم وكطبيب مختص من اجل خدمة شعبه، ولهذا فان فقدانه خسارة كبيرة وسيبقى في ذاكرتنا للابد". 

وتوفي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم يوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.


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