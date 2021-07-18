الديمقراطي يدعو الجهات الدولية لوقف الانتهاكات بحق المجلس الكوردي

شفق نيوز/ دعا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا اليوم الاحد، الجهات الدولية المعنية بالايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس الوطني الكوردي.

وقال الديمقراطي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "مجموعات من المسلحين التابعين للجهات الأمنية لحزب (ب ي د) قامت بحملة اختطافات بحق كوادر حزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ليلة أمس السبت ١٧ تموز ٢٠٢١".

والمعتقلين بحسب البيان هم كل من:

١- محمد صالح شلال أحمد عضو المجلس المنطقي لحزبنا في جل آغا .

٢- عز الدين زين العابدين محمود عضو المجلس المنطقي لحزبنا في قامشلو.

٣- محمد دحام أيو عضو الهيئة الاستشارية لحزبنا والرئيس السابق للمجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في قامشلو.

٤- برزان حسين عضو المجلس المنطقي لحزبنا في كركي لكي

وفي الثلاثاء الماضي ١٣ تموز تم اختطاف الرفيق فرمز عبد الكريم علي من ديريك وفي ٢٢ أيار الرفيق عبد الغفار محمد من جل آغا .

وأشار البيان؛ إلى أن "هذه الممارسات الترهيبية وسياسة كم الأفواه لا تنم إلا عن الفشل الذريع الذي وصلت اليها هذه الادارة وهي تبحث عن أية حجة لقمع الرأي المخالف وفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وسط معاناة الناس من جميع النواحي الخدمية والمعيشية".

وقال الديمقراطي الكوردستاني - سوريا انه "في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة والتي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والحريات ولا تخدم مستقبل شعبنا وقضيته"، موضحا ان ذلك "يحد من الجهود لإنجاح المفاوضات الكوردية".

ودعا البيان "الجهات الدولية المعنية بالايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس".

وأضاف "ندعو ابناء شعبنا وقواه الوطنية والفعاليات المجتمعية، والقوى الكردستانية. وكل من يعز عليه قيم الحرية والديمقراطية بالضغط للإفراج الفوري عن المختطفين"، مؤكدا أن "هذه الممارسات لا تخدم الا اعداء شعبنا الكوردي وكافة أبناء المنطقة" .