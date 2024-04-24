الديمقراطي يجدد التزامه بمقاطعة انتخابات برلمان كوردستان حتى تلبية ملاحظاته

شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

وجاء في تصريحات للمتحدث باسم الحزب محمود محمد خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الخمسين لقصف مدينة قلعة دزة، أن الديمقراطي الكوردستاني يؤكد التزامه بموقفه بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق شعب كوردستان.

وأوضح "نحن لم نوافق على آلية إجراء الانتخابات والقانون الموضوع لإجرائها، كما رفضنا إلغاء كوتا المكونات لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الكوردستاني لذا اتخذنا موقفنا بعدم المشاركة، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإننا ثابتون على موقفنا"، مشدداً على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.