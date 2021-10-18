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الديمقراطي يجتمع مع التغيير بغياب اقطابها الرئيسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-18T10:16:55+0000
الديمقراطي يجتمع مع التغيير بغياب اقطابها الرئيسية

شفق نيوز/ عقدت حركة التغيير اجتماعا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغياب منسق الحركة نتيجة استقالته على خلفية خسارة الحركة في الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني سكرتير الحزب وعضوية عارف طيفور ودلشاد شهاب ومحمود محمد زار اليوم الاثنين مقر حركة التغيير في السليمانية وتم استقبالهم من قبل أعضاء المجلس الوطني لحركة التغيير بغياب منسق الحركة وأعضاء الغرفة التنفيذية للحركة.

وأكد مراسلنا أن هدف الزيارة هو لتوحيد الصف الكوردي للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك للمطالبة بحقوق الشعب الكوردي.

ووصل وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوقت سابق من صباح يوم الاثنين، إلى مدينة السليمانية للتباحث مع القوى الرئيسة فيما يخص مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق.

واجتمع الوفد فور وصوله إلى السليمانية، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني بافيل طالباني وأعضاء من المكتب السياسي.

وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً على مستوى إقليم كوردستان في نتائج الانتخابات العراقية، ب33 مقعداً، تلاه الاتحاد الوطني ب16 مقعداً.

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