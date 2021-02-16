الديمقراطي يتهم مجموعة تحت مظلة الحشد بقصف اربيل

شفق نيوز/ اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، مجموعة تحت مظلة الحشد الشعبي بقصف مدينة اربيل بالصواريخ، فيما طالبت رئاسة برلمان اقليم كوردستان بتدخل دولي للحفاظ على "ملاذ العراقيين الآمن".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموعة مضللة خارجة عن القانون وفي ظل الحشد الشعبي وبإمكانياته وامتيازاته وزيه، قامت الليلة الماضية، وبهدف تقويض الاستقرار والامان في عاصمة اقليم كوردستان، وبشكل جبان بتوجيه عدد من الصواريخ الى اربيل ما تسبب بخسائر بشرية ومادية وحصول حالة من القلق بين اهالي المدينة قاهرة هولاكو".

وأشار البيان إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفضلاً عن إدانته لهذا العمل الارهابي المقزز، يطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية، إضافة لإدانة هذا العمل العدواني، بأن يسارعوا في التحقيق والمتابعة"، مشدداً على أن "يتم معاقبة الجهة المسؤولة وفقاً للقانون".

وأعرب البيان عن الاسف بأن "هذه الاعمال تتكرر عدة مرات نتيجة لعدم وجود الرادع لها"، مشيراً إلى أن "المجموعات التخريبية تتجرأ على الاستمرار في اعمالها الارهابية".

وأوضح البيان أنه "ليس مخفياً ونعلم بشكل واضح، أن عقلية مثل هذه المجاميع الشوفينية وبعيداً عن المعاصر لا يسعها أن ترى التقدم والامان والعيش الهنيء لمواطني الاقليم وليس مقبولاً لديها أن يكون هناك التعايش القومي والديني في كوردستان وتقوم بما يملى عليها كالخادم الذليل".

وأضاف البيان أن "الاستمرار بهذا الشكل من التعامل مع اقليم كوردستان عموماً والعاصمة اربيل خصوصاً لن تكون له نتائج ايجابية، وأن العراق الذي ابتلي في جميع المجالات بالتعقيدات والازمات فان هذه الاعمال الارهابية تزيده غرقا في حالة اللا استقرار وفقدان الامان".

وأشار البيان إلى أن "الديمقراطي الكوردستاني وفضلاً عن دعمه الكامل لحكومة اقليم كوردستان وجميع الاجهزة الدفاعية والامنية، يعلن أن جميع قياداته وكوادره واعضائه يبقون كعهدهم درعاً حصينة لحماية كيان اقليم كوردستان وعاصمته، وسيبقون على النهج والايمان ذاته لحماية الاقليم وحكومته ومواطنيه".

على صعيد متصل اصدرت رئاسة برلمان كوردستان بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، أدانت فيه عملية القصف الذي استهدف مدينة اربيل.

وقال البيان إنه "مع الأسف قام إرهابيون الليلة الماضية في عمل جبان بقصف مناطق من عاصمة إقليم كوردستان"، مضيفا انه "باسم برلمان كوردستان ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان على مطار أربيل الدولي وبعض المناطق السكنية في أربيل".

وتابع البيان أن "إقليم كوردستان ملاذ آمن لجميع المكونات، حيث استقبل آلاف المشردين من المدن العراقية الأخرى، وحتى من دول الجوار، وعلى المستويين الرسمي و الشعبي"، مشدداً على "المجتمع الدولي ومجلس الأمن أولا المحافظة على هذا الملاذ الآمن".

وطالب بيان رئاسة برلمان كوردستان، الدولة العراقية الاتحادية "الالتزام بالواجبات الدستورية والقانونية والسياسية التي على عاتقها، وأن تستعجل بالتعاون مع حكومة الإقليم لسدّ الفراغ الأمني الذي يستغله الإرهابيون والحاقدون للاعتداء على إقليمنا، وإحداث بلبلة في المدن والقصبات".

وأشار البيان إلى أن "رئاسة البرلمان ترى من الضروري الاسراع باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منفذي هذا الاعتداء"، معلناً عن "مشاطرة أهالي الضحايا أحزانهم، راجين الشفاء العاجل للجرحى".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن حادثة القصف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تهدف إلى "خلق الفوضى وخلط الأوراق".

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق اليوم، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتورطين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا فيه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.