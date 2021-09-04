سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي يتحرك على الاحزاب الكوردية لاعادة تشكيل التحالف الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T12:34:40+0000
الديمقراطي يتحرك على الاحزاب الكوردية لاعادة تشكيل التحالف الكوردستاني

شفق نيوز/ كشف حزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، عن تحرك للحزب على الاحزاب الكوردية لاعادة تشكيل التحالف الكوردستاني واخذ استحقاق الإقليم من بغداد.

وقالت النائب عن الحزب ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي يجري حاليا مفاوضات لإعادة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب"، لافتة إلى إن "الكورد بحاجة الى تحالف قوي من أجل اخذ الاستحقاق الكوردي من بغداد".

وأضاف إن "الحزب الديمقراطي يعمل وفق برنامج مخطط له لجمع الأحزاب الكوردية وان يكونوا تحت راية واسم التحالف الكوردستاني في الدورة البرلمانية المقبلة".

وبينت النجار، إن "التحالف سيكون له شعار وخطاب واحد لأخذ الاستحقاق الكوردي من بغداد منها ملف النفط والموازنة والبيشمركة المناطق المتنازع عليها والملفات الأخرى".

related

استقالة وزير في حكومة اقليم كوردستان من منصبه القيادي في الديمقراطي الكوردستاني

Date: 2019-08-24 19:41:47
استقالة وزير في حكومة اقليم كوردستان من منصبه القيادي في الديمقراطي الكوردستاني

مجهولون يطلقون النار على مقر الحزب الديمقراطي في جمجمال

Date: 2020-12-14 18:14:18
مجهولون يطلقون النار على مقر الحزب الديمقراطي في جمجمال

بعد زيارته لمقر الديمقراطي "المحترق".. رئيس الإقليم: نأمل محاكمة الخارجين عن القانون

Date: 2021-04-11 19:23:41
بعد زيارته لمقر الديمقراطي "المحترق".. رئيس الإقليم: نأمل محاكمة الخارجين عن القانون

الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تصويت البرلمان على قوانين تمس المواطن

Date: 2019-10-12 09:30:57
الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تصويت البرلمان على قوانين تمس المواطن

الاتحاد الوطني يرد على بيان الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس كوردستان

Date: 2019-05-28 22:54:17
الاتحاد الوطني يرد على بيان الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس كوردستان

مسرور بارزاني ينتظر من الاطراف الكوردية أمراً لتشكيل الحكومة

Date: 2019-06-16 11:04:18
مسرور بارزاني ينتظر من الاطراف الكوردية أمراً لتشكيل الحكومة

تنديد بازدواجية الإدارة في سنجار: خلقت مشاكل وأعاقت عودة النازحين

Date: 2020-09-09 16:14:49
تنديد بازدواجية الإدارة في سنجار: خلقت مشاكل وأعاقت عودة النازحين

الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

Date: 2019-08-25 12:13:20
الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان