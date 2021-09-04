الديمقراطي يتحرك على الاحزاب الكوردية لاعادة تشكيل التحالف الكوردستاني

شفق نيوز/ كشف حزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، عن تحرك للحزب على الاحزاب الكوردية لاعادة تشكيل التحالف الكوردستاني واخذ استحقاق الإقليم من بغداد.

وقالت النائب عن الحزب ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي يجري حاليا مفاوضات لإعادة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب"، لافتة إلى إن "الكورد بحاجة الى تحالف قوي من أجل اخذ الاستحقاق الكوردي من بغداد".

وأضاف إن "الحزب الديمقراطي يعمل وفق برنامج مخطط له لجمع الأحزاب الكوردية وان يكونوا تحت راية واسم التحالف الكوردستاني في الدورة البرلمانية المقبلة".

وبينت النجار، إن "التحالف سيكون له شعار وخطاب واحد لأخذ الاستحقاق الكوردي من بغداد منها ملف النفط والموازنة والبيشمركة المناطق المتنازع عليها والملفات الأخرى".