"الديمقراطي" و"الاتحاد" يؤكدان على حماية كيان كوردستان ويتفقان على عدة نقاط

شفق نيوز/ اتفق الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان اليوم الأحد، على حماية كيان الاقليم وحقوقه الدستورية.

واجتمع المكتبان السياسيان للحزبين في وقت سابق من اليوم في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في دباشان بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وذكر بيان مشترك صدر عن الاجتماع وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد التباحث حول وضع المنطقة بشكل عام والعراق و اقليم كوردستان بشكل خاص، اكد الجانبان على حماية كيان اقليم كوردستان و حقوقه الدستورية وسنبذل كامل جهدنا لمواجهة العوائق من أجل قوت المواطنين وحل المشاكل".

واضاف البيان أن الجانبين "يدعمان اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في الموعد الذي سيتم تحديده من قبل رئيس الاقليم بعد مشاورة الجهات السياسية في الإقليم".

وتابع البيان؛ أنه "من أجل تقديم خدمات أكثر للمواطنين في جميع الجوانب تقرر تفادي المشاكل الصغيرة والتوجه نحو حل المشاكل سوية، قررنا استمرار عملية اعادة تنظيم قوات البيشمركة، كما قرر الجانبان دعم اتفاقيات الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان".

واشار إلى أنه "من اجل تقارب اكثر و مواجهة العوائق وتجاوز العقبات ، قررنا استمرار الاجتماعات الثنائية والتعاون مع جميع الجهات السياسية بروحية وطنية".