الديمقراطي والوطني يجتمعان مع الأحزاب الكوردية لحسم ملف الانتخابات

شفق نيوز/ يعتزم الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، عقد اجتماع مع الأحزاب الكوردية لحسم ملف الانتخابات.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يعقد مكتبا انتخابات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعا موسعا مع حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الاسلامية".

وأضاف المصدر؛ أن "الاجتماع سيركز على تعديل قانون الانتخاب وإعادة تفعيل المفوضية".

وصرّح مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، اليوم الجمعة، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.